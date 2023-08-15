Росіяни показали, як напали на турецьке судно в Чорному морі

Російське Міністерство оборони показало, як напало і примусово доглянуло турецьке судно «Сукра Окан».

На відео зафіксовано, як російські військові висаджуються з гелікоптера на палубу судна, далі вони проникають у рубку, де, погрожуючи зброєю, змушують персонал стати на коліна, а далі наказують показати документацію.

У Міноборони рф стверджують, що «проведення оглядових заходів» здійснювалася «професійно, відповідно до вимог міжнародних документів».

У відомстві також пишуть, що після примусового догляду «Сукра Окан» продовжило рух до Ізмаїлу.