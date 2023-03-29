Росія залучає підлітків до фейкових мінувань в Україні, – СБУ

Правоохоронці викрили групу підлітків, яка причетна до серії анонімних псевдомінувань в Україні. А координували діяльність групи представники російської спецслужби.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, група підлітків причетна до псевдомінувань у Києві та решті регіонів. Найбільше підлітки «мінували» будівлі органів державної влади та об’єкти соціальної інфраструктури.

Так, у жовтні 2022 року група одночасно повідомила про фейкові мінування 14 місцевих судів. У СБУ зазначили, що діяльність групи дистанційно координували представники російської спецслужби.

Росіяни створили спільноту в інтернеті, до якої регулярно залучали дітей із різних регіонів України. Далі саме за вказівками агентів підлітки періодично розсилали на електронні адреси держустанов неправдиві повідомлення про «мінування».

Для розсилки використовували сторонні імена та спеціальні комп’ютерні програми для приховування своєї локації. Проте правоохоронці викрили організатора групи — ним виявився неповнолітній житель Чернігівщини.

Хлопець мав контакти із представником російської спецслужби, який зв’язувався з підлітком через месенджер і ставив завдання.

Під час обшуку за адресою проживання підлітка виявили мобільний телефон та комп’ютер.

Наразі триває слідство в межах кримінального провадження щодо свідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів критичної інфраструктури тощо (ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.