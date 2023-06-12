Кримінал

РФ завдала ракетного удару по Хорошевому під Харковом

12 Червня 2023 08:49
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війна, ракетний удар

Пожежа внаслідок ракетного удару виникла у селищі Хорошевому, яке розташоване в 12 км від Харкова.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Харківській області 12 червня.

“У селищі Хорошеве Харківського району був обстріляний дачний кооператив. На його території виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку на площі 40 кв. м. Також пошкоджень зазнали декілька сусідніх дачних будинків та господарчих забудов”, — сказано у повідомленні.

За даними керівника ОВА Олега Синєгубова, ніхто не загинув внаслідок атаки РФ.

“Вночі ворог завдав ракетного удару по с. Хорошеве Харківського району. Зруйнований 2-поверховий житловий будинок, ще один двоповерховий будинок пошкоджено, сталася пожежа. На щастя, в будинках ніхто не проживав”, — йдеться у повідомленні.


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