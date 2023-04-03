Прикордонники затримали попа УПЦ МП, в нього виявили проросійські матеріали

На в’їзді до столиці прикордонники виявили у двох громадян України компрометуючі матеріали.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
Під час перевірки громадянина України 1969 року народження прикордонники виявили компрометуючу інформацію проросійського спрямування.
Як встановили прикордонники – чоловік є уродженцем Росії, проте тривалий час проживає в Україні. Він ховав від правоохоронців свій закордонний паспорт через відмітки про перетин кордону РФ.
Виявилося, що він – священник УПЦ МП. У його мобільному телефоні були номери операторів країни-агресорки, листування проросійського характеру та запити про пошук інформації щодо виїзду до РФ.
У листуванні чоловік бідкається, що “його син, на жаль, від діда українцем себе відчуває, Росія для нього не місце… на жаль”.
Крім цього в одному з месенджерів уродженця Луганщини 1985 року народження прикордонники виявили інформацію антиукраїнської спрямованості. А в галереї мобільного телефону чоловік зберігав відеоматеріали з концерту в підтримку РФ.
Зазначається, що для подальших фільтраційних заходів громадян передали співробітникам Служби безпеки України.