Прикордонники затримали попа УПЦ МП, в нього виявили проросійські матеріали

На в’їзді до столиці прикордонники виявили у двох громадян України компрометуючі матеріали.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Під час перевірки громадянина України 1969 року народження прикордонники виявили компрометуючу інформацію проросійського спрямування.

Як встановили прикордонники – чоловік є уродженцем Росії, проте тривалий час проживає в Україні. Він ховав від правоохоронців свій закордонний паспорт через відмітки про перетин кордону РФ.

Виявилося, що він – священник УПЦ МП. У його мобільному телефоні були номери операторів країни-агресорки, листування проросійського характеру та запити про пошук інформації щодо виїзду до РФ.

У листуванні чоловік бідкається, що “його син, на жаль, від діда українцем себе відчуває, Росія для нього не місце… на жаль”.

Крім цього в одному з месенджерів уродженця Луганщини 1985 року народження прикордонники виявили інформацію антиукраїнської спрямованості. А в галереї мобільного телефону чоловік зберігав відеоматеріали з концерту в підтримку РФ.

Зазначається, що для подальших фільтраційних заходів громадян передали співробітникам Служби безпеки України.