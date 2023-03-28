Польща заарештувала ще трьох російських агентів, які стежили за постачанням техніки Україні

Спецслужби Польщі за останні кілька днів ідентифікували та затримали ще трьох російських агентів, які стежили за постачанням військової допомоги Україні та готували диверсії на залізницях.

Про це повідомив заступник міністра-координатора зі спецслужб Польщі Станіслав Жарін у коментарі PAP.

«Агентство внутрішньої безпеки ідентифікувало чергових осіб, які діяли в рамках раніше виявленої шпигунської мережі. Ми маємо справу із затриманими, яким інкримінується шпигунська діяльність та участь в організованому злочинному угрупуванні», — сказав він.

Жарін уточнив, що наразі у цій справі затримано вже 12 осіб. За його даними, ця група діяла за вказівкою російських спецслужб, вони виконували типово розвідувальні завдання та займалися пропагандистською діяльністю.

«Це ціла мережа осіб, яким було поставлено завдання збирати інформацію про маршрути та транспортні перевезення в Україну. Вони також розповсюджували на замовлення російської сторони специфічний контент, який вписується до порядку денного активної пропагандистської діяльності проти Польщі», — зазначив він.