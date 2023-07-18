Кримінал

Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині: є загиблий і поранена

18 Липня 2023 16:29
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війна, обстріли

Удень 18 липня російська окупаційна армія обстріляла Дворічну на Харківщині, внаслідок чого загинув літній чоловік і дістала поранення жінка.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

“Унаслідок обстрілу Дворічної Куп’янського району загинув 72-річний чоловік, 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини”, – йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що наразі жінка перебуває в лікарні, їй надають усю необхідну медичну допомогу.

Яке озброєння окупанти застосували для обстрілу, не уточнюється.


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