Кримінал

Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині: є загиблий і поранена Удень 18 липня російська окупаційна армія обстріляла Дворічну на Харківщині, внаслідок чого загинув літній чоловік і дістала поранення жінка. Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА. “Унаслідок обстрілу Дворічної Куп’янського району загинув 72-річний чоловік, 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини”, – йдеться у повідомленні. В ОВА додали, що наразі жінка перебуває в лікарні, їй надають усю необхідну медичну допомогу. Яке озброєння окупанти застосували для обстрілу, не уточнюється.



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