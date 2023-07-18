Окупанти обстріляли Дворічну на Харківщині: є загиблий і поранена

Удень 18 липня російська окупаційна армія обстріляла Дворічну на Харківщині, внаслідок чого загинув літній чоловік і дістала поранення жінка.
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
“Унаслідок обстрілу Дворічної Куп’янського району загинув 72-річний чоловік, 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітини”, – йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що наразі жінка перебуває в лікарні, їй надають усю необхідну медичну допомогу.
Яке озброєння окупанти застосували для обстрілу, не уточнюється.