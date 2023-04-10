НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук ексголову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка та його спільників у справі заволодіння коштами АТ “Одеський припортовий завод” та АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Колишнього голову ФДМУ Сенниченка розшукують, оскільки той не з’являвся на виклики.

Разом із ним розшукують: Павла Присяжнюка, Андрія Гмиріна, колишнього виконувача обов’язків директора ОГХК Артура Сомова, колишнього в.о. директора ОПЗ Миколу Парсентьєва, а також власників компанії “Агро Газ Трейдінг” Володимира Колота та Олександра Горбуненка.

За версією слідства Сенниченко та інші особи здійснили два епізоди злочинної діяльності: щодо корупції на “Одеському припортовому заводі” (99,56% акцій належить державі) та АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”.