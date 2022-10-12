На Харківщині затримали чоловіка, який під час окупації розміщував білборди з пропагандою

На Харківщині затримали 24-річного чоловіка, який під час окупації селища Шевченкове Куп’янського району, за даними слідства, обійняв запропоновану росіянами посаду та розміщував пропаганду загарбників на білбордах.

За даними СБУ, на співпрацю з окупантами чоловік погодився через ідейні переконання.

У так званій адміністрації селища, чоловік обійняв посаду керівника господарчого відділу.

“Серед його обов’язків була організація встановлення на території населеного пункту білбордів з проросійською агітацією для підняття “бойового духу” окупантів”, — повідомила Харківська обласна прокуратура.

Чоловіка затримали та оголосили про підозру у колабораційній діяльності, йому загрожує до 10 років ув’язнення.