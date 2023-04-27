На Харківщині чоловік зірвав прапори з могил полеглих захисників

У Люботині Харківської області чоловік зірвав прапори з могил полеглих захисників.

Подія сталася вночі 27 квітня, повідомила пресслужба поліції Харківщини.

В ході оперативно-розшукових заходів працівники відділення поліції викрили чоловіка, причетного до злочину. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Поліцейські вилучили за місцем мешкання зловмисника речові докази – державні прапори України та флагштоки.

Також слідчими встановлена причетність чоловіка до скоєння ще 8 аналогічних злочинів на території місцевого кладовища.

Справу розслідують за статтею про наругу над могилою. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.