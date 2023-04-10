На Харківщині активізувалися “чорні сапери”

В Харківській області попередили про роботу несправжніх саперів, які нібито розміновують територію за гроші.

Про це заявив речник облуправління ДСНС Євген Василенко під час брифінгу, пише “Суспільне“.

“З неофіційних джерел надходить інформація про “чорних саперів”, що вони активізувалися на території Харківської області. Нам поки невідомо, хто це і де вони працюють. Можемо попередити, що їхня робота небезпечна. Якщо вони проводять роботи для когось, то ніякі акти, ніякі документи від них не мають юридичної сили”, – пояснив Василенко.

Як відзначив речник облуправління ДСНС, ці люди, до початку повномасштабної війни, збирали предмети старовини. Якщо ж вони натикались на вибухонебезпечні пристрої – викликали саперів. Водночас наразі немає інформації про те, де саме працюють “чорні сапери”.

Наразі звернень до поліції не надходило, заявила речниця облуправління поліції Олена Баранник.