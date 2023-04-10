Кримінал

На Харківщині активізувалися “чорні сапери”

10 Квітня 2023 19:01
75
читать на русском →
дснс, міни

В Харківській області попередили про роботу несправжніх саперів, які нібито розміновують територію за гроші.

Про це заявив речник облуправління ДСНС Євген Василенко під час брифінгу, пише “Суспільне“.

“З неофіційних джерел надходить інформація про “чорних саперів”, що вони активізувалися на території Харківської області. Нам поки невідомо, хто це і де вони працюють. Можемо попередити, що їхня робота небезпечна. Якщо вони проводять роботи для когось, то ніякі акти, ніякі документи від них не мають юридичної сили”, – пояснив Василенко.

Як відзначив речник облуправління ДСНС, ці люди, до початку повномасштабної війни, збирали предмети старовини. Якщо ж вони натикались на вибухонебезпечні пристрої – викликали саперів. Водночас наразі немає інформації про те, де саме працюють “чорні сапери”.

Наразі звернень до поліції не надходило, заявила речниця облуправління поліції Олена Баранник.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Квітня 2023 20:05
35

У Міноборони Данії анонсували поставки САУ CAESAR і танків Leopard 1
10 Квітня 2023 19:15
32

НАБУ оголосило в розшук ексголову Фонду держмайна Сенниченка
10 Квітня 2023 18:28
25

ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів та відбили понад 20 атак окупантів, – Генштаб
10 Квітня 2023 16:38
65

Україна повернула з російського полону 100 військових
10 Квітня 2023 16:14
60

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США шпионили за Президентом Украины
Сергій ПРИТУЛА

Заткніться!
Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
усі думки