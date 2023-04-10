Мін’юст США відкрив кримінальну справу за фактом “витоку документів Пентагону”, – FT

Міністерство юстиції Сполучених Штатів відкрило кримінальну справу за фактом “витоку десятків документів Пентагону”. Водночас американські чиновники намагаються визначити джерело витоку та наслідки, які він може мати на полі бою та на зусилля США зі збору розвідданих.

Про це повідомляє Financial Times.

“Міністерство оборони продовжує вивчати й оцінювати достовірність сфотографованих документів, які розповсюджуються в соціальних мережах і, судячи з усього, містять секретні та особливо секретні матеріали”, – заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона додала, що в Пентагоні організували міжвідомчу роботу, спрямовану на оцінку впливу документів, які можуть вплинути на національну безпеку США, а також на союзників і партнерів.

Видання зазначає, що “витік” охоплює слайди для брифінгів, деякі з яких, мабуть, спеціально підготовлені Об’єднаним штабом у Пентагоні, тоді як інші, схоже, є продуктами розвідки, включеними до щоденних брифінгів для інших посадових осіб національної безпеки. Крім війни в Україні, згадуються Китай, Іран, Південна Корея та Ізраїль.

Документи вказують на важливі проблеми як для України, так і для Росії, і нібито показують, що обидві країни стикаються з труднощами в підготовці та оснащенні військ.

50 сторінок документів, вивчених Financial Times, також вказують на те, що американська розвідка проникла на найвищий рівень російських військових чиновників і може щодня отримувати інформацію для ухвалення українських рішень.