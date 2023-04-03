Кримінал

Коригувала вогонь по лікарнях та гуртожитках у Краматорську: СБУ затримала колаборантку

3 Квітня 2023 11:34
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сбу

Служба безпеки України викрила поплічницю ворога, яка наводила ракети армії Росії на лікарні та гуртожитки у місті Краматорськ Донецької області.

Про це інформує СБУ.

Жительку Краматорська дистанційно завербував співробітник ФСБ Росії у заборонених соцмережах “ВКонтакте” і “Одноклассники”, де зловмисниця активно висловлювалась на підтримку ворога.

“За вказівкою агресора фігурантка намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону. Крім того, вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків”, – пише пресслужба.

Отримані розвіддані рашисти використовували для ударів по українських об’єктах.

Зловмисницю затримали під час виконання завдання. У жінки вилучили телефон із доказами.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру. Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою.


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