Кримінал

Кількість загиблих у Краматорську зросла до 9 осіб

28 Червня 2023 10:18
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краматорськ, ракетний удар

Рятувальники виявили ще одного загиблого на місці влучання російської ракети в Краматорську, повідомив заступник керівника Донецької обласної прокуратури Олександр Бакуменко.

“Попередньо, станом на зараз, дістали вже дев’ять тіл. Інші тіла – зараз рятувальники розбирають завали, ми намагаємося підібратися до них, щоб безпечно їх витягти і доставити до медичних закладів”, – розповів Бакуменко в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що під завалами залишаються люди, насамперед працівники закладу.

Також повідомляється про 60 поранених унаслідок ракетної атаки російських окупантів.


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