Екссуддя Чаус отримав 10 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу, якого звинувачують у хабарництві.

Суд визнав винуватим Чауса, оголосивши вирок у вигляді 10 років позбавлення волі, а також позбавив права займати відповідні посади на строк три роки.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Часуа на отриманні хабаря в сумі 150 тисяч доларів за винесення необхідного рішення у кримінальній справі. Після чого Верховна рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

Втім, скориставшись суддівським правовим імунітетом, Чаус втік з України. З 16 серпня 2016 року його було оголошено у національний розшук, а у подальшому – у міжнародний.

В лютому 2017 року Чауса затримали в Молдові. Детективи НАБУ подали клопотання про екстрадицію екс-судді до України. Проте у квітні 2021 року з’явилася інформація про нібито його викрадення. Місцезнаходження підозрюваного було невідоме аж до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області.

Після цього 30 липня працівники СБУ виїхали на місце та перевезли екс-суддю в центральне управління Служби безпеки.

1 серпня детективом НАБУ за погодженням з прокурором САП було подано клопотання до слідчого судді ВАКС про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Вже 3 cерпня детективи НАБУ затримали екс-суддю у лікарні “Феофанія” після того, яка СБУ надала Національному бюро інформацію про місцезнаходження підозрюваного.