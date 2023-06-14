Кримінал

Через підрив Каховської ГЕС загинуло 149 червонокнижних тритонів

14 Червня 2023 14:10
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тварини, каховка

Унаслідок підриву росіянами греблі Каховської гідроелектростанції загинуло 149 тритонів, які занесені до Червоної книги України. Із дніпровськими водами їх винесло на узбережжя Чорного моря. Вдалося врятувати 55 тварин.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Тритонів на узбережжі виявили працівники національного природного парку «Тузловські лимани».

Як пояснили в Міндовкілля, тритони не живуть у солоній воді. Тому живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки.

«Дорогу “вимушені переселенці” перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватись у дунайських водах», — додали у відомстві.


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