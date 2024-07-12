7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки помер у Києві

Єгор Завадецький помер у київському кардіоцентрі, куди він був перевезений після влучання ракети в Охматдит.

Про це повідомляють “Вікна” з посиланням на маму хлопчика Анастасію Завадецьку.

Єгор Завадецький боровся за життя 15 днів після падіння з велосипеда. Після кількох операцій Єгор впав у кому і помер вранці 12 липня у Києві. Про смерть дитини у соцмережі повідомила мама хлопчика Анастасія Завадецька: “Наш синочок помер. Єгорчик заснув назавжди. 7 років”.

Як розповідала “Вікнам” мама, у сина був набряк головного мозку, а також очей. Він 12 днів після перенесеної операції перебував у комі третьої стадії.

“Коли Єгор впав з велосипеда, то основний удар був у печінку, саме на її з’єднання. У Києві нам сказали, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував. Але в залишку, що зберігся, утворився тромб. І знову операція, яка тривала 3,5 години. Після цього у нього на двадцять хвилин зупинилося серце і знадобилося переливання крові”, – згадує Анастасія Завадецька.

У хлопчика відмовили печінка, нирки, не працював шлунок. Також відмирала права рука і Єгор перебував на діалізі.

Єгор Завадецький вижив після ворожого ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні “Охматдит”, звідки його з мамою перевезли у київський кардіоцентр. Тут дитина і померла сьогодні, 12 липня, вранці.

7-річний Єгор Завадецький закінчив перший клас. Він – з багатодітної родини внутрішньо переміщених осіб із Херсона. У Голинь, що на Івано-Франківщині, переїхали до родичів по батьковій лінії.

У Єгора Завадецького, який зараз із родиною проживає у Голині та навчається у місцевому ліцеї, 20 червня стався внутрішній крововилив, сильний забій черевної стінки і гематома на печінці. Дитину було доставлено і прооперовано в Калуші. Наступні три дні стан залишався стабільно важким, тому його направили до Івано-Франківська. Ще через два дні (вночі 25 червня) – до Києва.