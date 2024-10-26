583 дитини загинуло в Україні внаслідок збройної агресії рф

Більше ніж 2238 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 26 жовтня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 583 дитини загинуло та понад 1655 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій – 595, Харківській – 454, Дніпропетровській – 183, Херсонській – 181, Київській – 133, Запорізькій – 145.
Протягом доби:
- 25 жовтня внаслідок атаки ворожих БпЛА на м. Київ загинула 14-річна дівчинка.
- 25 жовтня внаслідок обстрілу армією рф м. Дніпро загинула 14-річна дівчинка. Поранено 4 дітей: 2 хлопчика та 2 дівчинки.
- 25 жовтня через скидання військовими рф вибухового предмету на цивільний автомобіль в Херсонському районі Херсонської області був травмований 11-річний хлопчик.