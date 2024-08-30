55 українських спортсменів змагатимуться у другий день Паралімпіади 

30 серпня відбудеться другий змагальний день літніх Паралімпійських ігор у Парижі.
Як повідомляє Суспільне Спорт, яке є транслятором Паралімпіади-2024 в Україні, участь у змаганнях візьмуть одразу 55 наших параалтетів, зокрема команди у голболі та волейболі сидячи.
Упродовж дня визначаться 42 паралімпійські чемпіони.
Розклад виступів українців на Паралімпіаді-2024: другий день (30 серпня)
9.30. Бадмінтон. Оксана Козина: клас SL3, груповий етап
10.00. Кульова стрільба. Ірина Щетнік: пневматична гвинтівка, 10 м, стоячи, клас SH1, кваліфікація
10.30. Академічне веслування. Анна Шеремет: парні одиночки, клас PR1, кваліфікація
10.30. Плавання. Олександр Комаров: 100 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація
Не раніше 10.30. Бадмінтон. Олександр Чирков: груповий етап, клас SL3
10.39. Плавання. Ірина Пойда: 100 м, вільний стиль, клас S5, кваліфікація
11.10. Академічне веслування. Роман Полянський: парні одиночки, клас PR1, кваліфікація
11.30. Боча. Артем Колінько: клас ВС4, груповий етап
11.50. Академічне веслування. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: мікст парні двійки, клас PR2, кваліфікація
12.00. Настільний теніс: Віктор Дідух, Ірина Шинкарьова: мікст, парний турнір, клас XD17, чвертьфінал
12.02. Плавання. Сергій Кліпперт, Олексій Вірченко: 100 м, спина, клас S13, кваліфікація
12.15. Кульова стрільба. Олексій Денисюк: пневматичний пістолет, 10 м, клас SH1, кваліфікація
12.27. Плавання. Збірна України: мікст, естафета 4х50 м, вільний стиль, кваліфікація
12.30. Академічне веслування. Дар’я Котик, Станіслав Самолюк: мікст парні двійки, клас PR3, кваліфікація
12.30. Велотрек. Єгор Дементьєв: гонка з роздільним часом, 1000 м, клас C4-5, кваліфікація
12.40. Тхеквондо. Юлія Липецька: до 57 кг, клас K44, 1/8 фіналу
12.45. Кульова стрільба. Жінки: пневматична гвинтівка, 10 м, стоячи, клас SH1, фінал
13.09. Легка атлетика. Владислав Білий, Олександр Дорошенко: метання списа, клас F38, фінал
13.32. Легка атлетика. Микола Райський, Владислав Загребельний: біг на 100 м, клас T37, кваліфікація
14.30. Кульова стрільба. Василь Ковальчук, Віталій Плакущий: мікст, пневматична гвинтівка, стоячи, клас SH2, кваліфікація
15.00. Настільний теніс. Марина Литовченко, Ірина Шинкарьова: парний турнір, клас WD20, чвертьфінал
15.00. Кульова стрільба. Чоловіки: пневматичний пістолет, 10 м, клас SH1, фінал
15.00. Волейбол сидячи. Україна — Іран: чоловіки, груповий етап
15.52. Велотрек.Чоловіки: гонка з роздільним часом, 1000 м, клас C4-5, фінал
17.15. Кульова стрільба. Мікст: пневматична гвинтівка, стоячи, клас SH2, фінал
18.00. Боча. Наталія Коненко: груповий етап, клас ВС4
18.30. Голбол. Україна — Японія: груповий етап
18.30. Плавання. Чоловіки: 100 м, вільний стиль, клас S5, фінал
18.37. Плавання. Жінки: 100 м, вільний стиль, клас S5, фінал
19.00. Легка атлетика. Анастасія Москаленко: метання булави, клас F32, фінал
19.33. Плавання. Михайло Сербін, Олексій Чуфаров: 400 м, вільний стиль, клас S11, фінал
20.11. Стрільба з лука. Сергія Атаманенко: блочний лук, 1/16 фіналу
20.20. Легка атлетика. Чоловіки: біг на 100 м, клас T37, фінал
20.44. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S13, фінал
20.57. Легка атлетика. Наталія Кобзар: біг на 200 м, клас Т37, фінал
21.44. Плавання. Збірна України: мікст, естафета 4х50 м, вільний стиль, фінал
21.52. Легка атлетика. Микола Жабняк: штовхання ядра, клас F37, фінал
23.00. Тхеквондо. Жінки: до 57 кг, клас K44, фінал.