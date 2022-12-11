50% української енергетичної інфраструктури пошкоджено російськими обстрілами

Приблизно 50% української енергетичної інфраструктури було значно пошкоджено російськими обстрілами. Для захисту певниї об’єктів Україна використовувала «великі мішки з піском».

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков у коментарі CNN 9 грудня.

У щоденному звіті про енергетичну ситуацію по всій країні державний енергопостачальник «Укренерго» заявив, що ситуація «залишається складною, але контрольованою».

Однак у компанії визнали, що «всі теплові та гідроелектростанції частково пошкоджені», а окупована Запорізька АЕС не постачає електроенергію в мережу.

У компанії зазначили, що на вихідних у країні буде незначне «суттєве покращення» щодо відновлення електропостачання. Російські обстріли та ракетні удари продовжують впливати на енергетичну інфраструктуру України.

Із початку осені РФ здійснила вісім масованих атак на енергосистему України, остання відбулася 5 грудня. Росіяни провели три хвилі обстрілів, випустили понад 70 ракет, ЗСУ збили більше ніж 60, повідомило командування Повітряних сил.