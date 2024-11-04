Політика

4 листопада Рютте та Шольц зустрінуться у Берліні 
4 Листопада 2024 09:30
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німеччина, шольц
Марк Рютте та Олаф Шольц / Фото з відкритих джерел

4 листопада Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

Про це повідомили на офіційній сторінці НАТО.

Як зазначається, Рютте зустрінеться з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, Шольцом, міністром оборони Борисом Пісторіусом та міністром фінансів Крістіаном Лінднером.

За словами речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта, якого цитує DW, Шольц та Рютте обгорять політику безпеки в євроатлантичному регіоні.

Як передало видання, особливе занепокоєння у країнах НАТО наразі викликає нещодавнє приєднання північнокорейських солдатів до російських військ, які воюють в Україні.


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