4 листопада Рютте та Шольц зустрінуться у Берліні 

4 листопада Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться із канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні.

Про це повідомили на офіційній сторінці НАТО.

Як зазначається, Рютте зустрінеться з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, Шольцом, міністром оборони Борисом Пісторіусом та міністром фінансів Крістіаном Лінднером.

За словами речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта, якого цитує DW, Шольц та Рютте обгорять політику безпеки в євроатлантичному регіоні.

Як передало видання, особливе занепокоєння у країнах НАТО наразі викликає нещодавнє приєднання північнокорейських солдатів до російських військ, які воюють в Україні.