3 ОШБр показала відео з підвалів Авдіївського Коксохіму

Пресслужба Третьої окремої штурмової бригади опублікувала відео з підвалів Авдіївського коксохімічного заводу, в якому українські бійці укриваються від обстрілів російської армії.

“Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля”, – підписали ролик бійці.

На відео військові разом із медиками намагаються відпочити, але цьому заважають постійні обстріли з боку окупантів. На одному з кадрів можна побачити пораненого бійця, якому надають допомогу.