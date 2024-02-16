Суспільство

3 ОШБр показала відео з підвалів Авдіївського Коксохіму

16 Лютого 2024 21:25
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війна
Бійці 3 ОШБр (Скриншот із відео)

Пресслужба Третьої окремої штурмової бригади опублікувала відео з підвалів Авдіївського коксохімічного заводу, в якому українські бійці укриваються від обстрілів російської армії.

“Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля”, – підписали ролик бійці.

На відео військові разом із медиками намагаються відпочити, але цьому заважають постійні обстріли з боку окупантів. На одному з кадрів можна побачити пораненого бійця, якому надають допомогу.


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