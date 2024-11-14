Політика

23 лютого в Німеччині проведуть позачергові парламентські вибори
14 Листопада 2024 16:45
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вибори, німеччина
Ілюстративне фото / Вікіпедія

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився провести дострокові вибори до Бундестагу 23 лютого 2025 року. 

Як повідомляє ZDF, представники трьох основних політичних партій Німеччини оголосили про проведення позачергових виборів у цю дату.

Зазначається, що компроміс щодо дати було досягнуто між канцлером Олафом Шольцом, який представляє лівоцентристів, та Фрідріхом Мерцем, лідером опозиції від консерваторів.

Очікується, що Шольц отримає вотум довіри до Різдва, що відкриє шлях до виборів у лютому. Його трипартійна коаліція розпалася після тривалих суперечок щодо витрат і стимулювання економіки.

Початково планувалося провести вотум довіри 15 січня, що дозволило б провести вибори до кінця березня. Проте під тиском лідерів інших партій, зокрема Фрідріха Мерца з ХДС, Шольц вирішив прискорити процес, що й призвело до нової дати виборів.


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