16-ти річна дівчина, яку в Ірані побила “поліція моралі”, померла

16-річна іранська школярка Арміта Гераванд, яка впала в кому після ймовірного побиття “поліцією моралі” в метро, померла.

Про смерть підлітка 22 жовтня повідомили державні ЗМІ, зокрема контрольоване владою інформаційне агентство Tasnim, пише CNN.

“Спостереження за останнім станом здоров’я Арміти Гераванд показують, що, незважаючи на зусилля медичного персоналу, її мозок мертвий”, – йдеться у повідомленні Tasnim.

На початку жовтня норвезька правозахисна організація Hengaw повідомляла, що 16-річна Арміта Гераванд була госпіталізована з травмами голови після нападу на станції метро в Тегерані.

Водночас іранська влада заперечувала звинувачення і заявила, що Арміта впала й отримала травму через низький артеріальний тиск.

Співробітник Hengaw Ав’єр Шехі раніше казав CNN, що перед нападом співробітники “поліції моралі” підійшли до Гераванд на станції метро Шохада і попросили поправити хіджаб. За його словами, дівчину штовхнули.

Потім у мережі зʼявилося відео, де подруги дівчини виносять її з вагону непритомну. Арміту госпіталізували, але в палату під охороною силовиків майже нікого не пускали. Також правозахисники заявили, що силовики забрали телефони у сімʼї Арміти та змусили їх дати інтервʼю державним ЗМІ із запереченням обвинувачень в бік влади.