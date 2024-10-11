Розповідаємо про легендарні перемоги, у які важко повірити

Камбек у спорті – це завжди маленьке диво, яке завжди викликає у вболівальників просто неймовірні емоції. А в такому виді як професійний бокс камбеки заслуговують на ще більшу увагу.

Коли один зі спортсменів, зібравши в кулак останні сили, перевертає хід поєдинку, в якому все йшло до його поразки, це завжди варте поваги та аплодисментів. Тож пропонуємо до вашої уваги добірку з пʼяти яскравих вольових перемог у професійному боксі.

Карл Фроч — Джермейн Тейлор

У 2009 році американський боксер Джермейн Тейлор вийшов на ринг проти небезпечного британця Карла Фроча. Протягом більшої частини бою Джермейн контролював ситуацію, а у третьому раунді він навіть відправив Фроча в нокдаун. Хоча добити суперника йому не вдалося, Тейлор вигравав раунд за раундом. Карл намагався повернути ініціативу, і в чемпіонських раундах його зусилля принесли результат. Тейлор почав втрачати сили, хоча протримався до останнього раунду. Однак, щоб перемогти, Фрочу потрібен був нокаут, і він це зробив!

Келлі Павлік – Джермейн Тейлор

У ще одному яскравому поєдинку невдахою знову виступив Джермейн Тейлор. У 2007 році Джермейн Тейлор, найкращий середньоваговик світу, провів бій проти перспективного Келлі Павліка. Фаворитом, безперечно, вважався Тейлор. Він впевнено заявив про себе вже на старті поєдинку. У другому раунді Павлік був на межі поразки, ледве протримавшись до закінчення раунду. Однак з третього Джермейн почав виглядати так, ніби сам побував у нокдауні.

Виснажений спробами завершити бій достроково, Тейлор дав Павліку шанс, яким той скористався. У сьомому раунді Келлі загнав чемпіона до канатів і завершив бій потужною серією ударів, нокаутувавши Тейлора.

Тайсон Ф’юрі – Деонтей Уайлдер

Неможливо не згадати й про неймовірне повернення Тайсона Ф’юрі в першому поєдинку проти Деонтея Уайлдера. «Циганський король» домінував у бою і впевнено йшов до перемоги, аж поки у фінальному раунді не пропустив фірмовий потужний удар від Уайлдера. У той момент багатьом здалося, що для Ф’юрі все закінчено.

Однак, після кількох секунд на канвасі, він буквально «воскрес із мертвих». Це саме той вислів, який спадає на думку після такого видовищного нокдауну. У підсумку Уайлдер не зміг завершити бій, а Ф’юрі швидко оговтався і ще встиг додати кілька ударів супернику наприкінці. Поєдинок завершився внічию, але повернення Ф’юрі стало одним із найвизначніших камбеків в історії надважкої ваги.

Томмі Моррісон – Донован Раддок

Варто згадати епічний поєдинок двох зіркових важковаговиків 90-х років — Томмі Моррісона та Донована Раддока, що відбувся у 1995 році, коли обидва боксери були на піку кар’єри. У першому ж раунді Раддок, відомий як «Бритва», відправив Моррісона у нокдаун. Розлючений Томмі повернув борг уже в наступному раунді, і з цього моменту бій перетворився на справжні гойдалки. Проте було помітно, що Моррісон поступово втрачає сили, б’ючись переважно на характері.

У шостому раунді, після серії пропущених ударів, Томмі відступив назад, і Раддок, припустився фатальної помилки, опустивши руки, та в результаті пропустив страшний лівий хук від Моррісона. Хоча Раддок якимось дивом піднявся, бій для нього був завершений.

Джон Моліна – Міккі Бей

У 2013 році перспективний боксер, підписаний компанією Флойда Мейвезера, Міккі Бей, зустрівся в рейтинговому бою з досвідченим Джоном Моліною. Для Міккі це здавався легким поєдинком: він домінував майже у всіх раундах, розбираючи суперника технічними серіями ударів. Перед останнім, 10-м раундом, йому залишалося лише спокійно довести бій до перемоги рішенням суддів. Однак Бей вирішив ризикнути та пішов на загострення, продовжуючи атакувати ефектними комбінаціями. У розпалі обміну ударами він пропустив потужний удар від Моліни. Джон миттєво скористався шансом і добив суперника.