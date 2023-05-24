Відоме українське казино Золотий кубок було створено як портал державної лотереї ще у 1997 році. З часом компанія трансформувалася в віртуальний ігровий клуб, що має своїх поціновувачів та фанатів. Серед асортименту розваг на сайті онлайн казино Золотий Кубок представлені близько 2000 топових слотів – і вже давно відомих користувачам, і нові та ексклюзивні. Азартна онлайн-платформа працює лише з перевіреними провайдерами ігрового софту, тож всі користувачі мають рівні шанси на отримання виграшу.

Як почати грати в казино Золотий кубок

Будь-який з представлених на сайті слотів має спеціальну кнопку «Демо». Натиснувши на неї, можна пограти безплатно в автомат в демо режимі на віртуальні гроші. Якщо під час гри баланс в слоті знизиться до нуля, потрібно буде тільки перезавантажити сторінку, аби продовжити гру з віртуальними ставками.

Тестовий режим дозволяє не вкладаючи власних грошей грати в автомати і визначатись з тим, які слоти подобаються найбільше, потренуватись, створити власну стратегію тощо.

Єдине, що неможливо зробити в демо-режимі, це – зняти виграні гроші. Тож для того, аби грати й виводити грошові виграші, потрібно зареєструватися, верифікувати обліковий запис і поповнити депозит на сайті казино .

Реєстрація на сайті Голд Кап казино

Для того, аби зареєструватися на віртуальному гральному майданчику, потрібно:

Додати в реєстраційній формі логін і пароль.

Вказати діючу адресу електронної пошти та номер мобільного телефону.

Підтвердити згоду з умовами порталу та натиснути кнопку «Зареєструватися»

Крім класичної форми реєстрації, у гостей є можливість залогінитись на сайті за допомогою свого облікового запису з соціальних мереж. В такому випадку реєстрація триватиме всього декілька секунд.

Після завершення реєстрації потрібні увійти до свого аккаунта, натиснувши клавішу «Вхід».

Верифікація облікового запису гравця

Для того, аби розпочати грати на реальні гроші, верифікація не потрібна – вимагається тільки реєстрація та поповнення депозиту. Проте перед першою спробою вивести з сайту гроші, казино може попросити гравця підтвердити свою особистість. Для цього необхідно буде надіслати скан або фото документа, що ідентифікує користувача, а також селфі разом із цим документом в руках. Один із факторів, який перевіряє казино під час верифікації – вік гемблера. До гри в казино не допускаються гравці, яким на момент реєстрації ще не виповнився 21 рік.

Поповнення депозиту та виведення виграшу з Gold Cup casino

Поповнити особовий рахунок на сайті грального закладу можна від 50 гривень за допомогою платіжних систем:

Картки стандартів Visa та MasterCard. Apple Pay і Google play Онлайн-банкінг Приват24 та Монобанк Криптовалютні гаманці.

Гроші з сайту Голд Кап виводять на той самий рахунок, звідки надійшло поповнення депозиту. Час на виведення може складати від до 10 робочий днів, залежно від вибору способу оплати там розміру виграної суми.

Бонусна програма онлайн казино Золотий Кубок

Віртуальний клуб Gold Cup розробив власну програму лояльності для гравців. Вона включає:

Вітальний бонус;

Подарункові накопичувальні бали;

Безплатні запуски Колеса Фортуни;

Доступ до закритих VIP турнірів та лотерей;

Кешбек.

Розмір бонусів зростатиме разом і підвищенням статусу гравця від «Новачка» до «Професіонала». Під час гри користувач накопичує спеціальні клубні бали і переходить на новий рівень програми лояльності.