Зеленський запевняє, що партнери вже працюють над конкретним наповненням гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що міжнародні партнери вже працюють над конкретним змістом гарантій безпеки для України.

За його словами, напередодні у Вашингтоні відбулися переговори з Президентом США та європейськими лідерами, які стали важливим кроком до завершення війни та забезпечення безпеки українців.

“Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть”, — повідомив Зеленський у соцмережах.

Він підкреслив, що Україна разом із партнерами зробить усе можливе, аби шлях до миру став реальністю — завдяки міжнародній підтримці, гарантіям безпеки та мужності українського народу.

Раніше Зеленський пояснював, що гарантії передбачають кілька ключових пунктів: достатнє забезпечення та фінансування української армії, закупівлю зброї у США, розвиток власного оборонного виробництва, а також допомогу партнерів у разі нової агресії.