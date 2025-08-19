Зеленський за 4 хвилини близько 10 разів подякував Трампу в Білому домі

Президент України Володимир Зеленський багато разів дякував Дональду Трампу за допомогу під час публічної частини їхньої зустрічі в Білому домі.

The Wall Street Journal пише про те, що слова подяки прозвучали “близько десяти разів”.

“Дякую за запрошення і дуже дякую за ваші зусилля, особисті зусилля, спрямовані на припинення вбивств і закінчення цієї війни. Дякую за те, що скористалися цією нагодою, дуже дякую вашій дружині”, — сказав Зеленський на початку зустрічі.

Адміністрація Трампа і консервативні американські ЗМІ дорікали Зеленському в тому, що під час першої зустрічі з президентом США в Білому домі в лютому, яка завершилася скандалом, він не висловлював належної подяки США за допомогу. “Ви хоч раз сказали “дякую”?” – зокрема, запитав його тоді віцепрезидент Джей Ді Венс.