Політика

Зеленський поспілкувався з премʼєром Словаччини на зустрічі Євроради
17 Жовтня 2024 21:28
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зеленський, фіцо
Володимир Зеленський / ОП

Президент України Володимир Зеленський вперше поспілкувався з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, підкресливши, що між державами варто підтримувати “нормальні стосунки”.

Про це він розповів журналістам після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає Європейська правда.

Зеленського попросили прокоментувати заяву Фіцо про те, що запрошення України в Північноатлантичний альянс “не буде безплатним” і запитали, чи розмовляв він із делегацією Словаччини.

Український президент підтвердив розмову зі словацьким премʼєром, однак додав, що її подробиці залишаться “між ними”.

“Я сьогодні пану Фіцо вже багато всього сказав. Думаю, нам важливо підтримувати нормальні стосунки між країнами. Його країна не у війні – слава Богу, і я бажаю його народові миру, щоб вони ніколи не бачили, що Путін може принести у їхню країну. Це добре, що він цього не відчуває. Але він має підтримувати нас, інакше йому доведеться зрозуміти. Тому що Путін ніколи не зупиниться, якщо його не зупинити”, – сказав Зеленський.

Також він додав, що задоволений, що між Києвом і Братиславою залишається діалог.


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