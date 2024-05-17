Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ

Закон, який дає дозвіл мобілізуватися до ЗСУ деяким категоріям засуджених підписав президент України Володимир Зеленський.

Зазначається, що не будуть мобілізовані засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки. Також корупціонерам не дозволять замінити покарання на можливість воювати.

У Міністерстві оборони уточнювали, що на мобілізацію засуджених впливатиме не тільки склад їхнього злочину та бажання, а й висновок військово-лікарської комісії, рішення суду та готовність командира прийняти людину на службу.

Як зазначала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, близько 5 тисяч українських засуджених готові долучитися до лав ЗСУ.