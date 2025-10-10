Зеленський дав зрозуміти, що незадоволений діями міської влади Києва по захисту енергетичних об’єктів

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу висловив невдоволення роботою київської влади щодо захисту об’єктів енергетичної інфраструктури столиці, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

«Якщо ми візьмемо Київ — он вам є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. То питання ж не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрону. Які можуть бути у мене питання до мера? Це ж комунальне підприємство Києва», — сказав президент.

Він додав, що не збирається «розходитися антикомпліментами», але визнав, що є люди, «які щось не зробили, щось не роблять, які в цілому не спроможні щось зробити».

«Ми будемо все робити. І там, де місцева влада не спроможна щось зробити, і там, де приватний сектор… усе це ми повинні захищати. Бо у нас одна країна, і люди не звертають увагу, чия ця станція — важливо все це захистити», — наголосив Зеленський.

В той же час президент сказав, що захист об’єктів енергетики — питання державного значення. Навіть якщо об’єкт належить місту чи приватному сектору, держава має забезпечити його захист і відновлення, де це необхідно.