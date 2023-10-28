Суспільство

Заступника голови Нацполіції відсторонено від виконання службових обовʼязків

28 Жовтня 2023 20:58
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поліція

Заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека буде відсторонено від виконання службових обовʼязків на час розслідування кримінального провадження, початого за його заявою після журналістського розслідування.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

Стосовно скандалу, в якому фігурує заступник Голови Нацполіції.

Дмитро Тишлек після опублікованого журналістського розслідування публічно звернувся із заявою до ДБР, щоб правоохоронці перевірили оприлюднену інформація.

Кримінальне провадження вже триває. Я особисто з нетерпінням очікую результатів. І суспільство теж має почути відповіді на питання. Бо сумніви у вірності Державі та Присязі – неприпустимі. Особливо в час війни.

Запевняю, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення.

А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обовʼязків.

Напередодні видання Bihus.Info оприлюднило розслідування, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта, а сам він користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угрупування.


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