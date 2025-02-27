Суспільство

Заступниця голови Чернівецької ОВА Атаманюк подала у відставку після скандалу з ветераном
27 Лютого 2025 20:09
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Перша заступниця голови Чернівецької ОВА Альона Атаманюк / Фото: Чернівецька обласна військова адміністрація
Перша заступниця голови Чернівецької ОВА Альона Атаманюк / Фото: Чернівецька обласна військова адміністрація

Перша заступниця голови Чернівецької обласної військової адміністрації Альона Атаманюк подала у відставку після скандалу через зневажливе ставлення до ветерана.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Не хочу, щоб вся ця ситуація, яка набула настільки масштабного резонансу, руйнувала суспільну згуртованість та підривала довіру до всіх значущих зусиль Буковини та обласної військової адміністрації, зокрема, для наближення перемоги у цій війні”, – написала вона та додала фото заяви про звільнення.

Вона також вибачилася перед тими, кого могла “ненавмисне образити”, й закликала до єдності.

Раніше військовий Олександр Соколовський оприлюднив скриншот нібито листування Атаманюк, у якому вона писала: “З приводу вчорашньої наради. Вівчарюк мені не рівня, він не може сідати поруч зі мною. Наступного разу врахуйте”.

Атаманюк тоді заперечила ці звинувачення, назвавши їх частиною “інформаційної атаки” проти неї. Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив про початок службового розслідування, на час якого Атаманюк відсторонили від посади.


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