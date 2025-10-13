        Суспільство

        Заморозки й мокрий сніг: в Україні очікується різке похолодання

        Галина Шподарева
        13 Жовтня 2025 22:29
        читать на русском →
        Вечірній Львів / Фото: Головне в Україні
        Вечірній Львів / Фото: Головне в Україні

        У вівторок, 14 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та різке зниження температури. У кількох областях прогнозують заморозки й місцями мокрий сніг.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        За даними синоптиків, у ніч на понеділок опадів не передбачається, лише у північних областях можливий невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень невеликий дощ пройде на більшій частині території, окрім південного сходу країни.

        Реклама
        Реклама

        Вітер переважно північно-західний, швидкість 7-12 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, у південних, центральних, східних і Сумській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 °C. Вдень температура підвищиться до +5…+10 °C, на півдні та південному сході до +9…+14 °C.

        У Карпатах вночі без опадів, а вдень можливий невеликий мокрий сніг. Температура в горах коливатиметься від 0…-5 °C вночі до +1…+5 °C вдень.

        Погодна мапа України на 14 жовтня / Фото: Укргідрометцентр

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини