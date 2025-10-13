Заморозки й мокрий сніг: в Україні очікується різке похолодання

У вівторок, 14 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та різке зниження температури. У кількох областях прогнозують заморозки й місцями мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За даними синоптиків, у ніч на понеділок опадів не передбачається, лише у північних областях можливий невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вдень невеликий дощ пройде на більшій частині території, окрім південного сходу країни.

Вітер переважно північно-західний, швидкість 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °C, у південних, центральних, східних і Сумській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 °C. Вдень температура підвищиться до +5…+10 °C, на півдні та південному сході до +9…+14 °C.

У Карпатах вночі без опадів, а вдень можливий невеликий мокрий сніг. Температура в горах коливатиметься від 0…-5 °C вночі до +1…+5 °C вдень.