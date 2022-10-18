Кримінал

За півтора тижня РФ завдала понад 190 ударів ракетами та дронами-камікадзе

18 Жовтня 2022 17:48
12
дснс

У період із 7 по 18 жовтня росією завдано близько 190 масованих ударів ракетами, дронами-камікадзе та артилерію по 16 областях України та м. Київ. Удари були завдані по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по об’єктах енергетики та по цивільних об’єктах.

Про це повідомив на брифінгу речник ДСНС України полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий.

За його словами, загинуло понад 70 людей, травмовано понад 240 осіб, пошкоджено понад 380 об’єктів. Це більше як 140 приватних та багатоквартирних житлових будинків, й, звичайно, інші будинки, які попали під обстріли.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Жовтня 2022 18:08
199

ЗМІ: В Ірані підтвердили постачання РФ дронів і балістичних ракет
18 Жовтня 2022 19:56
0

Буданов: Москва замовила Ірану 1750 дронів, 70% дронів збивають ЗСУ
18 Жовтня 2022 19:06
37

Екс-нардепа зловили на спробі дати хабар меру Дніпра
18 Жовтня 2022 18:48
13

Протягом доби противник завдав 9 ракетних та 10 авіаційних ударів – Генштаб
18 Жовтня 2022 17:34
55

Рада скасувала призов на термінову службу
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
усі думки