За півтора тижня РФ завдала понад 190 ударів ракетами та дронами-камікадзе

У період із 7 по 18 жовтня росією завдано близько 190 масованих ударів ракетами, дронами-камікадзе та артилерію по 16 областях України та м. Київ. Удари були завдані по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по об’єктах енергетики та по цивільних об’єктах.

Про це повідомив на брифінгу речник ДСНС України полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий.

За його словами, загинуло понад 70 людей, травмовано понад 240 осіб, пошкоджено понад 380 об’єктів. Це більше як 140 приватних та багатоквартирних житлових будинків, й, звичайно, інші будинки, які попали під обстріли.