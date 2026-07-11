Зʼявилися нові подробиці щодо комбрига 155-ї ОМБр

Як повідомлялося, дев’ятьох військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області. Тим часом комбрига Станіслава Лучанова розшукують.

За даними ЗМІ, в ніч на 28 червня семеро бійців бригади вдерлися на подвір’я будинку, де мешкали двоє братів, схопили їх та вивезли у невідомому напрямку. Родичі досі не знають, де вони.

“У справі затримали дев’ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону”, — цитує ЗМІ джерела у правоохоронних органах. Щоправда, там інцидент поки що не коментують.

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За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків — Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району — вивезли до Дніпропетровської області та розправилися з ними.

Білоцерківським районним управлінням поліції за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону та оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань НПУ із залученням Військової служби правопорядку наразі здійснюється досудове розслідування. Відомості у справі внесено до ЄРДР за п.1 ч.2 ст. 115 та ч. 3 ст. 146 ККУ — умисне вбивство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Тіла, які, за попередніми даними, належать потерпілим, вже ексгумували. Серед дев’яти затриманих військовослужбовців — командир батальйону 155-ї ОМБр старший лейтенант Долголенко О. Щодо Лучанова, то він у СЗЧ, місцеперебування комбрига невідоме.

В ОК “Північ” підтвердили, що комбрига розшукують. Там запевнили, що люди, які фігурують у розслідуванні, відсторонені від виконання службових обов’язків і співпрацюють зі слідчими.