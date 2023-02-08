Економіка

Японці планують долучитися до відбудови Харківщини

8 Лютого 2023 21:39
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хова

Заступник голови Харківської ОВА Михайло Харнам та виконавчий радник компанії PADECO Co., Ltd. Йохей Сома обговорили отримання гранту на відновлення пошкоджених або зруйнованих об’єктів регіону.

Як наголосив Харнам, на сьогодні Харківщині необхідна, зокрема, комунальна техніка, яка допоможе впоратися з руйнуваннями внаслідок російських обстрілів, повідомляє прес-служба ХОВА.

«Першочергово ми звертаємо увагу на відновлення медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури: водо- та теплопостачання, електричних мереж. Дякуємо, що приділили увагу нашому регіону. Раді будь-якій підтримці», – сказав чиновник.

Зокрема, під час повномасштабного вторгнення на Харківщині пошкоджено й зруйновано 2421 об’єкт життєзабезпечення, 813 закладів освіти, 362 заклади культури, 271 заклад охорони здоров’я тощо.

Йохей Сома зазначив, що наразі необхідно визначити конкретні об’єкти, які зможуть відновити за допомогою японського гранту.

«Дуже поважаю те, що Україна робить зараз. Ми спробуємо допомогти якнайкраще. Я приїхав у Харків, щоб на власні очі подивитися, чим ми можемо посприяти. Невдовзі Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) впроваджувати проєкт, завдяки якому зможемо відновити певні об’єкти на Харківщині», – додав виконавчий радник компанії PADECO Co., Ltd.


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