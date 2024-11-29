Як зменшити ризик нападів кашлю у дітей та дорослих

Напади кашлю є типовим симптомом бронхіальної астми, яка розвивається через хронічне запалення дихальних шляхів. Основними причинами виникнення таких нападів є гіперчутливість бронхів до подразників, які можуть бути різноманітними — від пилку рослин і пилу до фізичних навантажень або холодного повітря. Напади кашлю часто супроводжуються відчуттям стискання у грудях, утрудненим диханням та хрипами, що суттєво знижує якість життя. Головною проблемою при астмі є те, що напади можуть виникати раптово та навіть уночі, порушуючи сон і загальне самопочуття. Для ефективного контролю симптомів необхідно не тільки дотримуватися лікарських рекомендацій, але й мінімізувати вплив провокуючих факторів, які сприяють загостренню астми. Також обов’язково призначають медикаменти: ефективні ліки можна знайти за посиланням: https://anc.ua/ru/product/pul-mikort.

Як зменшити частоту нападів кашлю

Відсутність частих нападів — це обов’язкова складова контрольованої бронхіальної астми. Для цього потрібно:

Регулярно використовувати призначені ліки. Інгалятори з протизапальними та бронхорозширювальними препаратами допомагають підтримувати контроль над захворюванням і запобігати нападам. Їх можна знайти за посиланням: https://anc.ua/ru. Уникати контактів з алергенами. Якщо напади спричинені пилком, пилом, шерстю тварин чи іншими подразниками, необхідно мінімізувати контакт із цими алергенами, використовуючи, наприклад, очисники повітря. Підтримувати оптимальну вологість у приміщенні. Сухе або занадто вологе повітря може спровокувати напади. Використовуйте зволожувачі або осушувачі, щоб підтримувати вологість на рівні 40–60 %. Виконувати дихальні вправи. Регулярні вправи для зміцнення дихальної системи допомагають зменшити реактивність бронхів. Уникати інфекцій дихальних шляхів. Застуди та грип є частими причинами загострення астми, тому важливо підтримувати імунітет, вакцинуватися проти грипу та уникати контакту з хворими. Обмежити фізичні навантаження в умовах холоду. Холодне повітря або значне фізичне навантаження можуть провокувати бронхоспазм, тому під час таких умов варто уникати інтенсивної активності.

Дотримуючись цих правил, можна значно зменшити кількість нападів кашлю та забезпечити досить високу якість життя.

Що робити, якщо частота нападів зростає

Непокоїтись слід, коли з’являються наступні симптоми:

з’являється задишка; напади кашлю стають частішими; погіршується якість сну; з’являється відчуття тривоги; медикаменти перестають діяти.

Будь-яке описане погіршення симптомів є приводом для консультації з лікарем. Він проведе додаткову діагностику та скоригує схему лікування, змінивши недієві препарати.