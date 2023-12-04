Як вибрати правильну личинку замка для Ваших дверей?

Личинка замка – це важлива частина дверної фурнітури, яка забезпечує надійність та безпеку Вашого житла. Її вибір залежить від типу і конструкції замка, а також від Ваших особистих потреб і бюджету. Велика кількість доступних на ринку серцевин (https://svitzamkiv.ua/catalog/sertsevini-tsilindri/) може створити плутанину в процесі підбору, тому ми вирішили допомогти Вам розібратися у всіх тонкощах. У цьому матеріалі ми розглянемо різноманітні типи личинок замків та їх конструкцію, щоб ви могли зробити вибір, який ідеально відповідає вашим потребам та вимогам безпеки.

Типи та конструкція личинок замків

Розглянемо найбільш популярні типи циліндрів замка, які можна зустріти на нашому ринку. До них відносять:

Пінові серцевини. Це найпоширеніший і найбільш доступний тип личинок, який використовується в більшості дверних замків. Вони складаються з корпуса, в якому розташовані піни різної довжини, які блокують обертання циліндра, поки не буде вставлений правильний ключ. Ключ має спеціальні вирізи, які підіймають піни до необхідного рівня, щоб відкрити замок. Такого типу серцевини можуть мати різну кількість пінів (від 3 до 10), що впливає на їх стійкість до зламу. Чим більше пінів, тим складніше підібрати ключ або відкрити замок без ключа.

Дискові серцевини. Це сучасний і надійний тип личинок, який використовується в замках вищого класу. Дискові личинки складаються з циліндра, в якому розташовані диски з отворами, які повертаються під дією ключа. Ключ має спеціальні зубці, які відповідають положенню дисків, щоб відкрити замок. Дискові личинки замків можуть мати різну кількість дисків (від 4 до 12), що впливає на їх стійкість до зламу. Чим більше дисків, тим складніше підібрати ключ або відкрити замок без ключа.

Слайдерні личинки. Дані циліндри замка працюють по принципу зсуву слайдера або бар’єра для відчинення замка. Цей тип личинок є одним із найбільш передових у технологічному плані, оскільки вони можуть використовувати електронні системи та бути легко інтегровані у “розумні” системи безпеки.

Магнітні личинки використовують магнітні поля для відчинення замка. Їхня простота та надійність роблять їх популярними в багатьох галузях. Основна перевага полягає в тому, що вони мають менше механічних деталей, що може зменшити ймовірність поломки чи відмови.

Електронно-механічні серцевини поєднують в собі механізм з електронним управлінням. Це дозволяє комбінувати традиційний секрет з безпекою та зручністю електронної системи. Такі личинки можуть використовувати картки, підтвердження відбитків пальців або смартфони для відчинення.

Як вибрати правильну личинку замка

Від правильно обраної серцевини залежить безпека і спокій власника приміщення. Тому важливо звернути увагу на кілька основних аспектів в процесі її підбору.

Рівень безпеки личинок замків

Визначте рівень безпеки, необхідний для вашого об’єкта. Якщо це вхідні двері в будинок, можливо, слід розглядати більш солідні варіанти, такі як дискові чи слайдерні личинки. Для менш критичних зон можна вибрати менш захищені типи, забезпечуючи оптимальне співвідношення безпеки та вартості.

Сумісність із механізмами замків

Це означає, що серцевина замка повинна підходити до типу та розміру корпусу замка, який встановлений на двері. Наприклад, для накладного замка потрібна накладна личинка – https://svitzamkiv.ua/catalog/sertsevini-tsilindri/sertsevini-dlya-nakladnikh-zamkiv/, а для врізного замка – врізна https://svitzamkiv.ua/catalog/sertsevini-tsilindri/sertsevini-dlya-vriznikh-zamkiv/. Також важливо враховувати довжину та діаметр личинки, щоб вона не виступала з дверей або не була занадто короткою.

Матеріал виготовлення личинок

Це впливає на довговічність та стійкість циліндра до зламу корозії, температурних коливань та інших факторів. Зазвичай личинки замків виготовляють з латуні, сталі, алюмінію або цинку. Латунь має високу міцність та стійкість до корозії, але досить дорога. Сталь має найвищу міцність, але піддається корозії. Алюміній легкий та дешевий, але швидко зношується. Цинк має хорошу стійкість до корозії та зносу, але менш міцний за латунь або сталь.

Додаткові функції

Це можуть бути функції, які полегшують використання або підвищують комфорт власника. Наприклад, циліндр замка може мати функцію аварійного відкриття, яка дозволяє відкрити замок зсередини без ключа у випадку небезпеки. Або може мати функцію одного ключа, яка дозволяє відкривати декілька замків одним ключем. Деякі моделі можуть мати функцію антипаніки, що дозволяє швидко відчиняти замок зсередини в разі надзвичайних ситуацій.

Основні етапи встановлення личинки замка

Якщо у Вас є потрібно уміння, то змонтувати серцевину можна доволі просто всього за кілька кроків:

Відкрити двері та вийняти стару личинку замка.

Вставити нову серцевину замка в його корпус.

Перевірити роботу нового циліндра замка.

Якщо Ви не впевнені у своїх здібностях або не хочете ризикувати, Ви можете звернутися до професійного майстра, який швидко і якісно встановить личинку замка для Ваших дверей. Ви можете скористатися послугами компанії Svitzamkiv, яка пропонує встановлення, ремонт і заміну серцевин замків будь-якого типу і розміру. Для цього потрібно зателефонувати за номерами 050 074 13 30, 067 624 64 00 або написати на email: [email protected].

Висновок

Вибір правильної личинки для замка є ключовим етапом в забезпеченні безпеки та комфорту Вашого приміщення. Розглядаючи різні типи, рівень безпеки, сумісність із механізмами, матеріали та додаткові функції, Ви можете здійснити обдуманий вибір. Під час встановлення серцевини слід дотримуватися основних етапів, забезпечуючи правильність монтажу та функціональність. Якщо вам потрібна професійна допомога на будь-якому з етапів, спеціалісти “Світ замків” готові надати якісне обслуговування та консультації з будь-якого питання.