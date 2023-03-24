Як вибрати чохол на Айфон 13 Про Макс

Айфон 13 Про Макс – потужний флагман 13 покоління від американського бренду Apple, який має надзвичайну швидкість, гарну продуктивність і високу автономність. Після купівлі такого пристрою необхідно потурбуватися про захист його від зовнішніх чинників і непередбачуваних ситуацій. Через те, що ремонт екрана або навіть корпусу Айфона може коштувати половину вартості самого гаджета, краще одразу придбати для нього чохол.

Щоб вибрати чохли на Айфон 13 Про Макс, достатньо визначити функції, які повинні вони виконувати, і якого рівня захист вам потрібен.

Параметри, які варто враховувати при виборі чохла на Айфон 13 Про Макс

Ринок аксесуарів представлений різноманітною кількістю кейсів. Щоб зробити правильний вибір при підборі чохла, зверніть увагу на такі критерії, як:

захисна функція;

матеріал виготовлення;

тип корпусу;

зовнішній вигляд.

Основним критерієм при виборі здебільшого є його захисна функція. Навіть якщо ви просто придбали чохол, не керуючись якимись принципами – це уже є своєрідний захист для вашого девайса від зовнішніх чинників. Найбільш функціональними є ударостійкі та водонепроникні.

Рівень захисту чохла залежить і від вибору матеріалу, з якого він виготовлений. Найбільш часто виготовляють їх з силікону, шкіри, пластику. Функціонал кожного матеріалу різний і має свої переваги. Наприклад, силіконові – стильні, які добре захищають від падіння і механічних пошкоджень. Шкіряні – достатньо надійні, що мають переваги у довготривалому використанні. Пластикові – тоненькі й прості у використанні, що надійно захищають від пошкоджень. При виборі матеріалу часто мають вплив тактильні відчуття, адже важливо, щоб чохол був приємний на дотик. Хтось вибирає тонкі чохли, які майже не відчуваються в руці, а комусь подобаються масивні, рельєфні.

Залежно від типу корпусу, чохли для Айфона 13 Про Макс поділяються на бампери, протиударні, водонепроникні, книжечки, чохли з MagSafe, з підставками та спортивні.

Ще одним впливовим фактором для підбору чохла є його зовнішній вигляд. Дизайни аксесуарів для цього смартфона стильні та яскраві, кольорова гама різнобарвна. Класичні та пастельні кольори підкреслюють стиль і вишуканість аксесуара, а яскраві – додають особливості й оригінальності вашому стилю.

Який чохол краще захистить Айфон 13 Про Макс

Кожен з різновидів чохлів має свій рівень захисту телефону. Купуючи протиударні, водонепроникні та чохли на шнурку, будьте певні, що ваш Айфон надійно захищений від ударів, падіння, механічних пошкоджень та потрапляння води всередину пристрою. Для повсякденного життя більш зручними з достатнім рівнем захисту від зовнішніх факторів є силіконові та пластикові бампери, шкіряні книжечки.