Кримінал

Вийшов на волю пермський канібал Малишев

2 Листопада 2022 14:49
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З колонії після понад 20 років ув’язнення звільнився пермський канібал Михайло Малишев.

“Він звільнився з колонії 28 жовтня”, – сказали РИА Новости у прес-службі пермського ГУФСІН.

Малишев отримав 25-річний термін за два вбивства. Він пройшов примусове психіатричне лікування.

Раніше повідомлялося, що Малишев убив, розчленував і частково з’їв чоловіка та жінку. Поліграф показав, що він скоїв не менше восьми вбивств.

Як пишуть місцеві ЗМІ, Малишев змусив співмешканку привести додому студентку, яку спочатку зґвалтували, а потім убили та розчленували. З частини останків він зробив фарш для пельменів та пирогів.

За це вбивство тоді засудили іншого чоловіка. А маніяк продовжував розважатися. За півроку він убив приятеля. Разом із співмешканкою він також розчленував труп. Його м’ясо також пустили на фарш.

Нині Михайлу 57 років. Він сповнений сил. Місцеві жителі бояться, що маніяк може взятися за старе.


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