Вибір футзалок для комфортної гри та тренувань: на що звернути увагу

Футзалки — це спеціальне взуття, призначене для футбольної гри у спортивній залі. Кросівки відрізняються від інших типів своєю плоскою підошвою, на якій зазвичай є спеціальний малюнок або протектор. Футзалки мають декілька важливих особливостей, які допомагають спортсменам захистити свої стопи від травм і витримати навантаження. Але як підібрати оптимальну модель серед великого асортименту варіантів? Ми розповімо основні моменти, на які варто звернути увагу під час купівлі футзалок.

Ідеальні кросівки для футзалу — які вони

У закритих спортивних майданчиках для гри у футбол, любителі цього виду спорту можуть тренуватися протягом усього року. Проте навіть якісні футбольні бутси не завжди підходять для гри у спортивних залах. Спортсменам варто вибрати спеціальне взуття для використання в закритих приміщеннях — футзалки. Однак вони повинні мати:

Спеціальну конструкцію з низькою посадкою та прихованими швами. Тонкий та легкий верх для максимального відчуття м’яча. Укріплену та прошиту зону носка та п’ятки. Спеціальні вставки для вентиляції стопи. М’які анатомічні устілки. Еластичну підошву без шипів для надійної амортизації. Малюнок протектора для оптимального зчеплення з поверхнею залу.

Також важливо купити футзалки, зроблені із високоякісних матеріалів, наприклад замовити їх з натуральної шкіри або синтетичних аналогів.

Важливі поради щодо вибору моделі футзалок

Мініфутбол — надзвичайно швидка і динамічна гра, в якій правильний вибір спортивного взуття може значно вплинути на успіх гравця. Важливо не лише придбати якісні кросівки, але також підібрати модель, яка найкраще підходить саме вам. Під час покупки варто враховувати кілька важливих аспектів:

Хороше зчеплення підошви з поверхнею — важлива складова безпеки та комфорту гравця під час тренування. Варто ретельно підбирати малюнок протектора на підошві, аби максимально зручно почувати себе у процесі гри. Необхідно звернути увагу на товщину підошви, оскільки вона впливає на амортизаційні властивості. Чим більше вага гравця, тим товщу підошву варто вибирати для пом’якшення навантаження. Занадто тонка підошва може призвести до травм гомілки і п’ятки. Верхня частина футзалок повинна бути виготовлена із високоякісних матеріалів, таких як шкіра, синтетика, текстиль та мікрофібра. Найкращий варіант — поєднання синтетичних і нейлонових вставок для хорошої вентиляції стопи, а також шкіряних і замшевих вставок на носках і п’ятах, аби захистити їх від травм.

Важливо пам’ятати також, що під час інтенсивних тренувань ноги трохи набрякають і кросівки можуть стати тіснішими, тому можна взяти футзалки трохи більші на пів розміру.