Возможности трудоустройства в Харькове: перспективы и советы

Большинство современных легковых автомобилей оснащено дисковыми тормозами, которые устанавливают на передней и задней оси. Тормозная система поддерживает управляемость и обеспечивает безопасность вождения. Чтобы предотвратить сбои, нужно своевременно менять изношенные детали.

Принцип работы

Диски работают в паре с колодками. На переднюю пару приходится больше нагрузки и тормозного усилия. Для корректного выполнения функций диск переднего тормоза требует охлаждения, которое происходит естественным образом за счет воздушного потока, образующегося во время езды. Принцип работы узла:

Водитель нажимает на педаль тормоза. Повышается давление жидкости на поршень, расположенный внутри суппорта. Колодки с обеих сторон прижимаются к ротору. Вращение диска замедляется из-за трения. Замедляется или останавливается вращение колес.

Выделение большого количества тепла — естественный процесс, который сопровождает торможение. Частое интенсивное нажатие на педаль тормоза ускоряет износ элементов системы. Перегревание элемента происходит из-за неправильного монтажа или агрессивного режима вождения с резкими торможениями. Нагревание до отметки 350 °C считается нормой. Если детали нагреваются сильнее, понижается рабочая эффективность системы.

Материал изготовления

Диски изготавливают из легированного чугуна или углеродного волокна. В первом случае используют добавки, которые улучшают свойства материала — прочность и устойчивость к образованию коррозии. Лакокрасочное покрытие обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. Диски из углеродного волокна — инновационное решение, запущенное в массовое производство в 2002 году. Заготовка из углеродного волокна и фенолформальдегидной смолы подвергается высокотемпературному воздействию в 1000 °C. В результате повышается устойчивость изделия к температурным нагрузкам. Другие плюсы — малый вес и увеличенный период эксплуатации. Углеродные диски в 5 раз легче чугунных, сохраняют функциональность на протяжении 150–200 тыс. км пробега.

Основные виды

Различают сплошные, вентилируемые, сборные и перфорированные модели. Сплошные диски отличаются простой конструкцией. Цельный ротор при нажатии педали соприкасается с колодками, что обеспечивает торможение. Сплошные модели чаще устанавливают на заднюю ось. Из-за пониженной способности к охлаждению не подходят для передней оси.

Наличие вентиляционных каналов улучшает отведение тепла в вентилируемых моделях. Они дороже, чем сплошные, подходят для установки на переднюю ось. Сборные конструкции состоят из роторной и ступичной (центральной) части. Для соединения элементов используют пластины и болты. Ступичную часть изготавливают из алюминия, что позволяет уменьшить вес изделия. Плюс — ремонтопригодность. Ступичная часть практически не изнашивается — в замене нуждается только ротор. Перфорация диска улучшает торможение при сильном нагревании узла.