Техно

Возможности трудоустройства в Харькове: перспективы и советы

21 Лютого 2024 13:24
  На правах реклами

Большинство современных легковых автомобилей оснащено дисковыми тормозами, которые устанавливают на передней и задней оси. Тормозная система поддерживает управляемость и обеспечивает безопасность вождения. Чтобы предотвратить сбои, нужно своевременно менять изношенные детали.

Принцип работы

Диски работают в паре с колодками. На переднюю пару приходится больше нагрузки и тормозного усилия. Для корректного выполнения функций диск переднего тормоза требует охлаждения, которое происходит естественным образом за счет воздушного потока, образующегося во время езды. Принцип работы узла:

  1. Водитель нажимает на педаль тормоза.
  2. Повышается давление жидкости на поршень, расположенный внутри суппорта.
  3. Колодки с обеих сторон прижимаются к ротору.
  4. Вращение диска замедляется из-за трения.
  5. Замедляется или останавливается вращение колес.

Выделение большого количества тепла — естественный процесс, который сопровождает торможение. Частое интенсивное нажатие на педаль тормоза ускоряет износ элементов системы. Перегревание элемента происходит из-за неправильного монтажа или агрессивного режима вождения с резкими торможениями. Нагревание до отметки 350 °C считается нормой. Если детали нагреваются сильнее, понижается рабочая эффективность системы.

Материал изготовления

Диски изготавливают из легированного чугуна или углеродного волокна. В первом случае используют добавки, которые улучшают свойства материала — прочность и устойчивость к образованию коррозии. Лакокрасочное покрытие обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. Диски из углеродного волокна — инновационное решение, запущенное в массовое производство в 2002 году. Заготовка из углеродного волокна и фенолформальдегидной смолы подвергается высокотемпературному воздействию в 1000 °C. В результате повышается устойчивость изделия к температурным нагрузкам. Другие плюсы — малый вес и увеличенный период эксплуатации. Углеродные диски в 5 раз легче чугунных, сохраняют функциональность на протяжении 150–200 тыс. км пробега.

Основные виды

Различают сплошные, вентилируемые, сборные и перфорированные модели. Сплошные диски отличаются простой конструкцией. Цельный ротор при нажатии педали соприкасается с колодками, что обеспечивает торможение. Сплошные модели чаще устанавливают на заднюю ось. Из-за пониженной способности к охлаждению не подходят для передней оси.
Наличие вентиляционных каналов улучшает отведение тепла в вентилируемых моделях. Они дороже, чем сплошные, подходят для установки на переднюю ось. Сборные конструкции состоят из роторной и ступичной (центральной) части. Для соединения элементов используют пластины и болты. Ступичную часть изготавливают из алюминия, что позволяет уменьшить вес изделия. Плюс — ремонтопригодность. Ступичная часть практически не изнашивается — в замене нуждается только ротор. Перфорация диска улучшает торможение при сильном нагревании узла.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Лютого 2024 18:23

Росія отримала від Ірану потужні балістичні ракети класу “земля-земля” — Reuters
21 Лютого 2024 16:56

Зеленський запропонував прем’єру Туску зустріч
21 Лютого 2024 16:31

Рамкові умови для переговорів з Україною про вступ до ЄС будуть готові на початку літа – фон дер Ляєн
21 Лютого 2024 15:38

Міністерство закордонних справ Польщі засудило антиукраїнські гасла на аграрних протестах
21 Лютого 2024 14:55

Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
усі думки