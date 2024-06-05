Внаслідок ворожих обстрілів Нікополя було пошкоджено інфраструктурний об’єкт − ОВА

Окупанти атакували “Шахедами” і артилерією Дніпропетровську область − у Нікополі пошкоджено інфраструктурний об’єкт, 5 приватних будинків, 3 господарські споруди та лінію електропередач. На щастя, минулося без жертв.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Ввечері агресор цілив по Нікополю. Продовжився терор і зранку. По місту окупанти били дронами-камікадзе. Обстріляли його і з важкої артилерії.

Люди не постраждали. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, 5 приватних будинків, 3 господарські споруди, лінія електропередач. Інші наслідки уточнюються”.

Голова ОВА додав, що вночі оборонці неба знищили в області 4 ворожі “Шахеди”: 2 – у Криворізькому районі та по 1 − в районі Дніпра та на Нікопольщині.