Суспільство

Внаслідок ворожих обстрілів Нікополя було пошкоджено інфраструктурний об’єкт − ОВА

5 Червня 2024 09:35
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нікополь, обстріл
Ілюстративне фото / Getty Images

Окупанти атакували “Шахедами” і артилерією Дніпропетровську область − у Нікополі пошкоджено інфраструктурний об’єкт, 5 приватних будинків, 3 господарські споруди та лінію електропередач. На щастя, минулося без жертв.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Ввечері агресор цілив по Нікополю. Продовжився терор і зранку. По місту окупанти били дронами-камікадзе. Обстріляли його і з важкої артилерії.

Люди не постраждали. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, 5 приватних будинків, 3 господарські споруди, лінія електропередач. Інші наслідки уточнюються”.

Голова ОВА додав, що вночі оборонці неба знищили в області 4 ворожі “Шахеди”: 2 – у Криворізькому районі та по 1 − в районі Дніпра та на Нікопольщині.


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