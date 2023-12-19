Vitality перемогли на BLAST Premier Fall Final 2023

Протягом останнього тижня проходив важливий турнір — осінній фінал серії BLAST. Перемогу здобув французький колектив Vitality, який у фіналі здолав чинного лідера світового рейтингу — Faze. Нагадаємо, що до цього Faze виграли три фінали поспіль — IEM Sydney, Thunderpick World Championship та CS Asia Championships. Це перша поразка для команди за останні декілька турнірів. Головною інтригою осіннього фіналу BLAST для вболівальників було наступне — чи продовжиться серія перемог американської організації або їх домінування закінчиться. Шанувальники CS 2 та інших кіберспортивних дисциплін можуть робити ставки на ггбет. Отримуйте гарні враження від перегляду захопливих матчів, вболівайте та перемагайте.

Лідери осіннього фіналу BLAST впевнено пройшли своїх суперників перед вирішальним матчем. Faze до зустрічі з Vitality не програвали 18 ігор поспіль. Турнір для чинних володарів першого місця у світовому рейтингу розпочався з матчу проти NIP. Faze доволі легко перемогли з рахунком 2-0 та пройшли у наступний раунд, де їх очікувала команда Cloud9. Матч видався досить напруженим, адже колективи показували рівну гру та до останнього моменту було незрозумілим, хто ж у підсумку переможе. Cloud9 були досить близькі до того, щоб тріумфувати, проте трошки не вистачило та Faze пройшли до півфіналу. У суперники їм дісталась американська команда Complexity, яка останнім часом виступає на високому рівні. Матч тривав усі три мапи, де у підсумку перемогу здобули Faze. Перед фіналом залишилось єдине питання — чи зможе колектив перемогти на четвертому турнірі поспіль?

Що стосується команди Vitality, то до цього турніру колектив не мав успіхів у CS2. Після виходу нової гри у гравців не одразу вийшло пристосуватись до усіх оновлень, що впливало на результати. Так, Vitality провалили IEM Sydney та не брали участь в інших подіях. Команда взяла додатковий час для якісних тренувань, які нарешті подарували свої плоди на BLAST. Колектив розпочав турнір з досить впевненої перемоги над Heroic з рахунком 2-0. Надалі, у матчі проти Complexity, французи у важкому поєдинку здобули звитягу та пройшли до півфіналу. На цій стадії у суперниках їх очікувала команда Cloud9. Колективи подарували вболівальникам справжнє шоу, де неможливо було передбачити переможця аж до самої кінцівки. У підсумку, у вирішальному раунді Vitality виявилися сильнішими та пройшли до фіналу.

У матчі проти Faze боротьби не вийшло, хоча всі очікували досить цікавий та напружений поєдинок. Vitality спочатку перемогли на першій мапі з рахунком 13-3, не залишивши шансів супернику. Надалі, гра трохи вирівнялась та вболівальники побачили цікавий CS. На другій мапі боротьба тривала до самого кінця, де у фінальному раунді Vitality виявились сильнішими та здобули перемогу з рахунком 13-11. У підсумку, 2-0 за французьким колективом. MVP турніру очікувано став ZywOo, який цього року претендує на звання найкращого гравця сезону.

Vitality заробили 200,000$, а Faze, в свою чергу, отримали 85,000$. Загалом, турнірна таблиця BLAST Premier Fall Final 2023 виглядає наступним чином:

1. Vitality.

2. Faze.

3-4. Complexity.

3-4. Сloud9.

5-6. Natus Vincere.

5-6. Heroic.

7-8. Astralis.

7-8. NIP.