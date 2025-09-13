“Війна навчила цінувати людей за дії, а не за слова” — розповідь командира взводу зенітної батареї 120-ї бригади Дениса з позивним Ліверпуль

Соціальна реклама

«У день початку повномасштабного вторгнення я їхав на роботу потягом. Прокинувся від розмов пасажирів: люди говорили, що почалася війна. Спершу я не повірив і навіть намагався заснути далі», — розповідає Денис.

«У Києві, де я працював оглядачем-ремонтником та бригадиром, долучився до евакуації цивільного населення. За кілька днів повернувся додому й вирішив піти у військкомат. Людей там було дуже багато, проте я твердо для себе вирішив служити. Мій брат також пішов до війська раніше, адже мав досвід служби. Я ж до цього в армії не був, але хотів допомогти державі.

Протягом майже місяця я щодня добивався, аби мене зарахували, і зрештою потрапив до 183-го батальйону. З 1 червня розпочав службу. Ми виконували завдання під Бахмутом, біля Соледара.

Згодом мене перевели до розвідки 173-го батальйону. Разом із побратимами ми виконали багато важливих завдань, врятували чимало життів і зробили справді значні речі.

До чого я не берусь — в принципі в мене все непогано виходить. І стріляю впевнено, і вмію маневрувати, і пробігтися — все це для мене не проблема.

Бог багато разів рятував мене від поганих речей. Коли ти залишився живий — значить, ти зробив усе правильно.

Навіть якщо ти крутий боєць, інколи все зводиться до випадку — якщо поруч лягає мінометна міна або куля, то вже нічого не допоможе. Тому важливо знати, коли заходити й коли виходити з позиції.

Люди говорять, що краще заходити о 5 ранку, але у нас на «Водяному» це вже не працювало. З власного досвіду скажу: найкраще заходити в обід, приблизно з 12:00 до 15:00, з розривами між діями підрозділу. Хлопці ходили тоді — і нормально, без втрат.

Це питання тактики й конкретної ситуації. Іноді противник не очікує активних дій у цей час, і саме правильний вибір моменту дозволяє виконати завдання без втрат.

Плануйте, думайте, обирайте час з урахуванням ситуації — і рахуйтесь із реальністю: якщо лишився живий, значить зробив правильно».

«Хто б міг подумати, що найкращий час для виходу — це обід», — розповідає Денис.

«Бачите, а воно працює. Інші підрозділи заходили вночі й мали втрати».

Денис пригадує, як не раз його просили витягнути пораненого чи загиблого побратима. Така місія, за його словами, неймовірно складна. «Все пристріляне, поле відкрите. Дійти практично неможливо. Якщо й добіжиш на вдачу, то ще треба витягнути людину назад. А це шансів майже немає — відсотків 95, що ти сам там залишишся», — пояснює військовий.

Денис розуміє біль родин, які хочуть поховати своїх рідних, а не залишати їх у статусі безвісти зниклих. Та водночас наголошує: у бою пріоритетом має бути життя. «Треба приймати важкі рішення: або йти й загинути біля нього, або врятувати інших і далі продовжувати боротьбу», — говорить боєць.

На його думку, багато цивільних не уявляють реальної картини війни й судять емоційно. «Так, ніхто не хоче цієї війни. Але треба виходити з ситуації, треба жити», — каже він.

Водночас Денис підкреслює значення морального духу і побратимства. «Спілкування, дружба, підтримка — усе це виходить на новий рівень. Особливо на бойових позиціях. Там ти починаєш цінувати людину не за слова, а за її дії».

«У повсякденному житті все інакше: живеш серед сусідів, знайомих, а тут, на війні, потрібна інша підготовка — і моральна, і фізична», — розповідає боєць.

«Має бути своє коло спілкування. Сіли, поговорили: в кого що трапилося, кому треба перепочити, переночувати, кого треба підмінити на позиції. І воно так працює».

Він наголошує: рідних краще менше турбувати військових негативними новинами. «Вони й так страждають. Я свою сім’ю проблемами не навантажую. На бойових у мене все чітко розкладено: сьогодні воювати — значить воювати, сьогодні час для сім’ї — значить думати про сім’ю».

Командир згадує Водяне, Іванівське, сам Бахмут. Його батальйон виходив звідти останнім, але весь взвод залишився живим. «Нашого побратима я особисто виносив із хлопцями. Так ми й познайомилися. Він ішов нам допомагати, але не встиг. Тоді я отримав поранення і згодом перейшов у зенітну батарею».

Тут він став командиром взводу. Каже: найважливіше — бути поруч із людьми й підтримувати їх. «Командир має йти попереду. Якщо він пішов — солдати йдуть за ним. Це працює краще за будь-які слова. Не обов’язково бути качком чи супергероєм. Важливе бажання, навчання і приклад».

У підрозділі служать чоловіки різного віку. «От у мене двоє хлопців вчаться. Одному 56, другому 50. І вони чудово виконують роботу. Бо треба не лише в окопах — зараз ми й у небі захищаємо. Збили шахіда — значить врятували чиєсь життя. Так, вони долітають до Києва, але якби не наші хлопці, жертв було б значно більше».

Військовий зізнається: робота виснажлива. «Не досипаємо сутками. Людей бракує. Хлопці вночі працюють, удень сплять, потім знову виїжджають. Замін нема. Але командування теж старається: шукають кращі тепловізори, монітори, обладнання. І зрушення є. Все працює — завдяки практиці, наполегливості й бажанню. Якщо хочеш — досягнеш».

І попри всі втрати та біль, він знайшов на війні головне: «Так, війна — це горе. Але саме тут я зустрів своє кохання, знайшов сім’ю».

«Так склалося в житті, що я не дуже активний в інтернеті, але одного разу, коли було нудно, поставив лайк дівчині з мого міста — вона тоді вже виїхала до Німеччини. Протягом року ми спілкувалися, і коли я вийшов із бойових, вона приїхала до мене з-за кордону. Хлопці дали мені кілька днів відпустки — потім ще приїжджала кілька разів — і сьогодні у нас вже десятимісячна дитина.

«Все дуже класно, маленьке, смішне — схоже на мене», — каже боєць. Водночас він визнає: часу разом небагато — по кілька днів тут і там; у звичних умовах цього замало для сім’ї. Але так життя склалося не тільки в нього — багато родин живуть у схожих обставинах через війну.

Денис також порівнює менталітет і побут: люди за кордоном мають інші цінності та уявлення про життя, і це помітно при спілкуванні. «Не все, що показують по телевізору, відповідає правді», — додає він, закликаючи дивитися на реальність власними очима.

Наостанок Денис жартома каже, що хто хоче — може побачити життя зсередини: «Будь ласка — чекаємо вас у лавах Збройних Сил України». Але підкреслює головне: навіть посеред бойових дій випадкове знайомство може перерости в сім’ю, і це дає силу жити й рухатись далі.

Сила українського війська — у таких людях. У тих, хто не чекає наказу, а бере відповідальність. У тих, хто працює на фронті — і мріє про майбутнє.

Стань на захист Батьківщини! Долучитися до підрозділу можна, зателефонувавши рекрутерам 120 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ за номером 097 8 77 88 99.