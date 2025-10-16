Відгуки про Є-Гроші: чи можна довіряти сервісу онлайн-кредитів?

Коли терміново потрібні гроші, більшість із нас відкривають телефон і шукають вихід. Хтось телефонує знайомим, інші йдуть до банку, а частина людей вводить у Google “відгуки про Є-Гроші” або подібні сервіси. І тут починається плутанина: одні користувачі хвалять сервіс, інші критикують, треті залишають лише оцінки без пояснень.

Як розібратися, де правда? Ми спробували перевірити.

Прозорість умов: що варто знати

Одна з головних претензій до будь-якого фінансового сервісу — приховані умови.



З Є-Гроші ситуація наступна:

Для постійних клієнтів діють знижені ставки. Чим більше разів клієнт користується і вчасно повертає — тим вигідніші умови отримує наступного разу. Відсутність прихованих комісій. У додатку чітко показано всю деталізацію: тіло кредиту, відсотки, комісії (якщо вони присутні у тарифному плані).

Безпека даних: наскільки можна довіряти сервісу Є-Гроші

Коли людина передає комусь свої паспортні дані, ІПН та інформацію про картку, закономірно виникає питання безпеки. Сервіс Є-Гроші використовує:

Інтеграцію з BankID для верифікації особи

Багатоетапне підтвердження операцій через SMS

Захищені протоколи передачі даних

Біометричну верифікацію для входу в додаток

Компанія працює офіційно, має всі необхідні ліцензії та дозволи. Користувачі зауважують, що це не підпільна контора, а зареєстрована фінансова установа.

Реальні історії користувачів Є-Гроші (відгуки)

Марина, Київ: Потрібні були гроші на ремонт авто. Банк розглядав заявку 3 дні, а машина потрібна була вже завтра. Прочитала відгуки про Є-Гроші, скачала додаток, за 10 хвилин отримала 10 тисяч. Повернула через 2 тижні, переплата була зрозуміла ще на етапі оформлення. Задоволена.

Олег, Кам’янське: Скептично ставився до всіх цих онлайн-позик. Але коли діти захворіли, а до зарплати ще тиждень, довелось спробувати. Здивував рівень сервісу — все просто, швидко, без зайвих питань. Тепер знаю, що є запасний варіант на екстрений випадок.

Тетяна, Черкаси: Довго не могла зрозуміти, як це все працює. Подруга показала покроково — виявилось не складніше, ніж в інтернет-банкінг зайти. Брала невелику суму для тесту, все пройшло гладко. Тепер не так боюся фінансових технологій.

Висновок: чи варто довіряти фінансовим сервісам?

Коли терміново потрібна невелика сума на короткий час — цей варіант може спрацювати. Компанія працює легально, все по-чесному, технології дійсно зручні. Про це говорять і самі користувачі у своїх відгуках. Є-Гроші показали себе як сервіс, на який можна розраховувати у короткострокових фінансових потребах.

А от якщо треба серйозніша сума на довший період — тоді прямий шлях у банк. Там відсотки менші, хоча й доведеться почекати та позбирати купу документів.

Головне пам’ятати просту річ: онлайн-позики — це як аптечка першої допомоги. Добре мати під рукою на екстрений випадок, але жити на таблетках постійно — не найкраща ідея. Так само і тут — використовувати розумно, коли справді потрібно, а не робити з цього звичку.

ТОВ «ФК «Є ГРОШІ» Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК № В0000464, видане Національним банком України 15.12.2021, код фінансової установи: 13. Ліцензія № 1042 від 28.05.2020, видана Нацкомфінпослуг, та переоформлена Національним банком України шляхом внесення запису до Державного реєстру фінансових установ 25.03.2024.