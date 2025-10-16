        Новини

        Відгуки про Є-Гроші: чи можна довіряти сервісу онлайн-кредитів?

        16 Жовтня 2025 20:49
        Коли терміново потрібні гроші, більшість із нас відкривають телефон і шукають вихід. Хтось телефонує знайомим, інші йдуть до банку, а частина людей вводить у Google “відгуки про Є-Гроші” або подібні сервіси. І тут починається плутанина: одні користувачі хвалять сервіс, інші критикують, треті залишають лише оцінки без пояснень.

        Як розібратися, де правда? Ми спробували перевірити.

        Прозорість умов: що варто знати

        Одна з головних претензій до будь-якого фінансового сервісу — приховані умови.

        З Є-Гроші ситуація наступна:

        • Базова ставка — 1% на день. Це саме те, що користувач бачить одразу. Для короткострокової позики на 7-14 днів це цілком прозора умова. Взяли 5000 грн на тиждень — повертаєте 5350 грн.
        • Система знижок. Для постійних клієнтів діють знижені ставки. Чим більше разів клієнт користується і вчасно повертає — тим вигідніші умови отримує наступного разу.
        • Відсутність прихованих комісій. У додатку чітко показано всю деталізацію: тіло кредиту, відсотки, комісії (якщо вони присутні у тарифному плані).

        Безпека даних: наскільки можна довіряти сервісу Є-Гроші

        Коли людина передає комусь свої паспортні дані, ІПН та інформацію про картку, закономірно виникає питання безпеки. Сервіс Є-Гроші використовує:

        • Інтеграцію з BankID для верифікації особи
        • Багатоетапне підтвердження операцій через SMS
        • Захищені протоколи передачі даних
        • Біометричну верифікацію для входу в додаток

        Компанія працює офіційно, має всі необхідні ліцензії та дозволи. Користувачі зауважують, що це не підпільна контора, а зареєстрована фінансова установа.

        Реальні історії користувачів Є-Гроші (відгуки)

        Марина, Київ: Потрібні були гроші на ремонт авто. Банк розглядав заявку 3 дні, а машина потрібна була вже завтра. Прочитала відгуки про Є-Гроші, скачала додаток, за 10 хвилин отримала 10 тисяч. Повернула через 2 тижні, переплата була зрозуміла ще на етапі оформлення. Задоволена.

        Олег, Кам’янське: Скептично ставився до всіх цих онлайн-позик. Але коли діти захворіли, а до зарплати ще тиждень, довелось спробувати. Здивував рівень сервісу — все просто, швидко, без зайвих питань. Тепер знаю, що є запасний варіант на екстрений випадок.

        Тетяна, Черкаси: Довго не могла зрозуміти, як це все працює. Подруга показала покроково — виявилось не складніше, ніж в інтернет-банкінг зайти. Брала невелику суму для тесту, все пройшло гладко. Тепер не так боюся фінансових технологій.

        Висновок: чи варто довіряти фінансовим сервісам?

        Коли терміново потрібна невелика сума на короткий час — цей варіант може спрацювати. Компанія працює легально, все по-чесному, технології дійсно зручні. Про це говорять і самі користувачі у своїх відгуках. Є-Гроші показали себе як сервіс, на який можна розраховувати у короткострокових фінансових потребах.

        А от якщо треба серйозніша сума на довший період — тоді прямий шлях у банк. Там відсотки менші, хоча й доведеться почекати та позбирати купу документів.

        Головне пам’ятати просту річ: онлайн-позики — це як аптечка першої допомоги. Добре мати під рукою на екстрений випадок, але жити на таблетках постійно — не найкраща ідея. Так само і тут — використовувати розумно, коли справді потрібно, а не робити з цього звичку.

        ТОВ «ФК «Є ГРОШІ» Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК № В0000464, видане Національним банком України 15.12.2021, код фінансової установи: 13. Ліцензія № 1042 від 28.05.2020, видана Нацкомфінпослуг, та переоформлена Національним банком України шляхом внесення запису до Державного реєстру фінансових установ 25.03.2024.


