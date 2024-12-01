Відбито черговий штурм позицій “Хартії” на Харківщині: 29 загиблих, 3 БМП підбито

Зранку 30 листопада ворог здійснив невдалу спробу штурму позицій 13-ї бригади НГУ “Хартія” на Харківщині, повідомляє пресслужба бригади.
Противник силами понад взвод піхоти за підтримки трьох одиниць БМП-3 намагався атакувати підрозділи 13 бригади оперативного призначення НГУ “Хартія”.
Завдяки організації системи розвідки Сили оборони України у складі Хартії та 92 ОШБР завчасно виявили колону та нанесли вогневе ураження артилерією та ударними дронами. Бойові машини піхоти були знищені, а рештки вцілілої піхоти добили БПЛА та артилерія.
Втрати ворога за ранок склали 3 БМП, 29 загиблих та 16 поранених.