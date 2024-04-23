В Україну йде циклон з дощами і вітром

У середу, 24 квітня, Україну накриють опади та здійметься сильний вітер. Про повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

“В Україні 24-го квітня дощі пройдуть повсюди, помірні та часом навіть значні. У денні години на півдні та сході – без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-12 метрів за секунду, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря на півночі та заході +11+16 градусів, на решті території +17+24 градуси, на півдні місцями до +25+28 градусів”, – повідомила Діденко.