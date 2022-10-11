Кримінал

В Україні знеструмлено 301 населений пункт, кількість загиблих після вчорашньої атаки зросла до 19

11 Жовтня 2022 07:59
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дснс

Вчора внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж, повідомляє ДСНС.

На 7 ранку залишається знеструмленим 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

ДСНС для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.

За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тис. 571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучалися понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

За попередніми даними загинуло 19 людей, ще 105 були травмовані.


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