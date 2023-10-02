В Україні збережеться тепла погода

В Україні у вівторок, 3 жовтня, без опадів, вітер південно-західний (на півдні та сході країни північно-західний), 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 4-9°, у Волинській, Львівській, Закарпатській областях та на узбережжі морів до 13°; удень у всій Україні 17-22°.

У Києві 3 жовтня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, удень близько 20°.

У середу, 4 жовтня, у західних, удень і північних та центральних областях України місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі 8-13°, у західних областях і на узбережжі морів до 16°, у східних областях 4-9° тепла; вдень 18-23°, у південній і центральних областях до 26°.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних, а вдень і в північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 4 жовтня без опадів, лише вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, удень 20-22°.